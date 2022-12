Mondiali, Francia: Benzema saluta la Nazionale sui social

I Mondiali 2022 in Qatar sono da poco terminati: l'Argentina ha trionfato dopo una finale al cardiopalma contro la Francia. La squadra di Didier Deschamps ha recuperato dopo lo svantaggio nel primo tempo, portando la partita fino ai calci di rigore. I francesi hanno dovuto rinunciare per tutta la competizione a Karim Benzema , punta di riferimento del Real Madrid e della Francia .

"Ho fatto lo sforzo e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne vado orgoglioso! Ho scritto la mia storia e la nostra finisce". Una storia che finisce dopo i Mondiali 2022 in Qatar nei quali Benzema non ha potuto dare una mano alla Francia a causa dell'infortunio. Calciomercato Milan- Marchetti: “La multa pesa sul rinnovo di Leao”