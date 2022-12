Mondiali, Brasile-Corea del Sud: ecco il messaggio di Pelé

Il fenomeno brasiliano Pelé, ricoverato in ospedale, ha voluto scrivere un messaggio per i calciatori impegnati ai Mondiali

A poche ore dal calcio d'inizio degli ottavi di finale dei Mondiali 2022 tra Brasile e Corea del Sud, Pelé ha voluto mandare il suo sostegno alla squadra. Il fenomeno brasiliano è al momento ricoverato in ospedale, ma non ha rinunciato a far sentire il suo calore e la vicinanza a tutta la Nazione. Un forte messaggio, che potrà dare un ulteriore spinta agli uomini di Tite.