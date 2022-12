Mondiali, Leao fiducioso: “Supereremo insieme questo capitolo”

La crescita manifestata negli ultimi due anni faceva presagire una grande competizione iridata per Rafael Leao, che con il suo Portogallo poteva anche arrivare in fondo. E invece il CT dei lusitani Fernando Santos è ricorso a scelte quantomeno azzardate, causando l'uscita di scena della selezione ai quarti di finale contro il Marocco. Oltre al fatto di non aver mai schierato Rafael Leao se non a gara in corso, sebbene abbia trovato la via del gol quando è sceso in campo, Fernando Santos ha tenuto fuori anche Cristiano Ronaldo. La conseguenza è stata la prematura eliminazione dai Mondiali di Qatar 2022.