Mondiali, Giroud si è girato ancora: il Milan mostra la reazione di Maignan

La Francia , campione del mondo in carica, sta piano piano cercando di ripetere il capolavoro messo a segno quattro anni fa in Russia. E anche il quarto di finale lo ha portato a casa, contro un Inghilterra sicuramente combattiva, ma che nulla ha potuto di fronte a una formazione a cui è difficile trovare difetti.

Ancora una volta è stato decisivo nella Francia Olivier Giroud, che grazie alla rete contro l'Inghilterra stacca ulteriormente Thierry Henry nella classifica all-time dei marcatori transalpini. Il classe 1986 si è girato ancora, sebbene ormai il ritornello si ripeta anche quando non compie effettivamente il gesto messo in mostra per la prima volta nel derby contro l'Inter.