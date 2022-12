Mondiali, la Francia si gode Giroud: che momento per l’attaccante

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, celebra Olivier Giroud, ancora una volta decisivo ai Mondiali con la Francia. Giroud, si legge, si è lasciato alle spalle Thierry Henry come miglior marcatore della Nazionale francese. Olivier si è a quota 53 gol, contro i 51 dell'ex Arsenal. Ieri si è limitato a diventare il secondo giocatore over 36 a segnare quattro volte in un Mondiale, dopo il camerunese Roger Milla a Italia 1990. La Francia passa il turno, diventa la prima squadra campione in carica a raggiungere la semifinale. Al centro di tutto, Giroud. Ancora una volta decisivo in una partita importante, come spesso ha fatto vedere con il Milan.