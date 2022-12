Mondiali, Bennacer si complimenta con il Marocco: “Storico”

Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer si è complimentato sui social con il Marocco per la semifinale raggiunta ai Mondiali

Grazie al successo conquistato nella giornata di sabato 10 dicembre nel quarto di finale contro il Portogallo, il Marocco ha raggiunto per la prima volta nella storia una semifinale ai Mondiali. Certo, questo sancisce la fine dell'era di Cristiano Ronaldo, ma apre le porte dell'elite internazionale anche all'Africa. Si tratta, infatti, della prima volta che una nazionale africana raggiunge un traguardo così importante in una rassegna iridata. Qualche segnale c'era già stato nella fase a gironi dei Mondiali, come ad esempio la vittoria del Camerun ai danni del Brasile.