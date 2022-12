Prima pagina Tuttosport: Apertura sui Mondiali “Mamma, che Marocco!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 11 dicembre . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei Mondiali in Qatar: Mamma che Marocco! Storia: prima nazionale africana a qualificarsi in una semifinale Mondiale. A sinistra ancora spazio ai Mondiali: Giroud eroe, Francia in semifinale. Ronaldo addio fra le lacrime. Brasile sogno Guardiola. Il caso del reporter morto in Qatar e la frattura alla gamba di Neuer. A destra spazio al Torino, sotto sci, con l'urlo di Bassino al Sestriere.