Quotidiani sportivi, le prime pagine: impresa Marocco, Ronaldo in lacrime

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 11 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Emiliano Guadagnoli

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 11 dicembre 2022 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i Mondiali: in primo piano la storica vittoria del Marocco sul Portogallo. Il gol di En-Nesyri regala il pass alle semifinali. Cristiano Ronaldo fuori tra le lacrime. Sotto spazio alla favola Giroud, decisivo nella sfida tra Francia e Inghilterra. Di lato, ecco la nuova offerta dell'Inter per Thuram. Sotto, il Napoli irrompe su Zaniolo. Sotto, spazio all'esultanza polemica dell'Argentina contro l'Olanda e spazio ai giocatori argentini che giocano in Serie A, come Lautaro e Di Maria.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 11 dicembre 2022 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dedica l'intera prima pagina ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Il gol storico di En-Nesyri che proietta il Marocco in semifinale. Le lacrime di Cristiano Ronaldo e la fine di un'epoca. Più sotto, la magia di Giroud e l'errore di Kane, la Francia elimina gli inglesi per 2-1 e passa alle semifinali dei Mondiali.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 11 dicembre 2022 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'impresa del Marocco ai Mondiali. In alto il caso Juventus: il quotidiano analizza i tre punti a favore dei bianconeri. A sinistra ancora spazio ai Mondiali: Giroud eroe, Francia in semifinale. Ronaldo addio fra le lacrime. Brasile sogno Guardiola. Il caso del reporter morto in Qatar e la frattura alla gamba di Neuer. A destra spazio al Torino, sotto sci, con l'urlo di Bassino al Sestriere.