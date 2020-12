Moglie di Bonaventura: “Rammarico in Jack per il Milan? Assolutamente no”

La moglie di Bonaventura sull’addio di Jack ai rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Federica Ziliani, compagna di Giacomo Bonaventura – ex Milan, oggi centrocampista della Fiorentina -, ha risposto alle tantissime domande che i suoi follower le hanno rivolto su Instagram: “Non mi danno fastidio le persone che fermano Jack per una foto o un autografo, quello che mi dà fastidio è la maleducazione delle persone che vengono a disturbarlo mentre si mangia oppure è palesemente impegnato a fare altro. Se siamo riservati? Moltissimo. Lui a livelli quasi patologici. Perché non gli hanno rinnovato il contratto al Milan? A questa domanda io non posso proprio rispondere”. E ancora, sul Milan: “Rammarico in Jack per il Milan? Assolutamente no! Il rammarico è una brutta cosa. Le cose vanno sempre come devono andare”, ha risposto la bella Federica.

