Oddo: “Calabria ragazzo umile che vuole arrivare: non molla mai”

Milan, Oddo esalta Calabria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex rossonero Massimo Oddo, oggi allenatore, è intervenuto durante “L’inferno del lunedì” su Milan TV. Queste le sue dichiarazioni a proposito del terzino rossonero Davide Calabria: “Io vedo due aspetti differenti in questo ragazzo. Un ragazzo della Primavera che lanciato in prima squadra ha impressionato subito. L’entusiasmo iniziale gli ha fatto fare cose belle. Poi c’è stato un momento di down che è assolutamente normale. Non lo conosco bene come ragazzo ma mi dà l’impressione di essere un Gattuso-style. Un ragazzo che conosce i suoi limiti ma lavora sulle sue forze. Un umile, un ragazzo che vuole arrivare, nel calcio di oggi la testa conta il 60-70%. Lui è uno di quelli che sta sul pezzo e non molla mai, è un aspetto che conta moltissimo”.

