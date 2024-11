Milan, Ziliani: bordata contro Ibrahimovic. Poi l’avviso ai rossoneri

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano e su Substack, ha postato su X un suo pensiero su Cagliari-Milan. Il Diavolo ha pareggiato per 3-3 facendosi rimontare due volte dai sardi, dimostrando limiti difensivi gravi e molto chiari. L'opinionista, che spesso critica le mosse dei rossoneri, ha parlato della partita brutta dei rossoneri in difesa con un rischio. Poi la bordata contro Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Diavolo e consulente del club per RedBird. Ecco il parere di Ziliani.