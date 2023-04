Milan, il messaggio per Zaccheroni: “Tanti auguri e buona guarigione”

Tra tutti gli allenatori passati sulla panchina del Milan negli ultimi decenni, i tifosi rossoneri ricorderanno con particolare stima ed affetto Alberto Zaccheroni . Il nativo di Meldola si è reso protagonista di una delle rimonte in campionato più emozionanti di sempre è ha portato il Diavolo a vincere un insperato scudetto nella stagione 1998-1999.

Nella giornata odierna Alberto Zaccheroni compie 70 anni, essendo nato l'1 aprile 1953. E il Milan ha voluto dedicargli un messaggio di auguri per il suo compleanno, approfittandone per stargli vicino in vista di una pronta guarigione. Sul proprio profilo Twitter il Diavolo ha infatti pubblicato la seguente frase: "L'artefice di una rimonta Scudetto incredibile! Tanti auguri e buona guarigione Mister Zaccheroni".