Adli, siparietto con Kalulu: “Vuoi mettermi in tasca come tutti gli altri?”

L'esplosione di Pierre Kalulu parte da lontano, precisamente dalla sessione di calciomercato di gennaio, in cui il Milan decisero di non sostituire Simon Kjaer per puntare su di lui. Da quel momento in poi, insieme a Fikayo Tomori, ha formato una coppia difensiva formidabile, che ha collezionato clean sheet e vittime illustri. Diversi attaccanti finiti dalle parti dell'ex Lione, infatti, sono stati annientati completamente dalla sua esplosività, velocità ed intelligenza negli anticipi. Yacine Adli sarà il prossimo?