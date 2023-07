Milan, Vranckx saluta i rossoneri: ecco il messaggio social del club

Aster Vranckx, ormai ex centrocampista del Milan, lascia i rossoneri dopo una stagione. Ecco il saluto del Diavolo su twitter

"Grazie e buona fortuna, Aster!". Nella sua unica stagione in rossonero, il belga, tra campionato e Coppa Italia, ha totalizzato solamente 10 presenze, con un assist all'attivo e l'autogol procurato contro la Fiorentina, poi decisivo per la vittoria rossonera. Ben pochi i minuti giocati, solo 318, a testimonianza dell'amore mai sbocciato con Pioli. LEGGI ANCHE: Nuovi nomi per l’attacco e il centrocampo. Mercato Milan, le ultime di oggi