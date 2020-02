Milan-Verona, Saelemaekers: “Felice per il debutto, triste per il risultato”

ULTIME NEWS MILAN – Alexis Saelemaekers è arrivato dall’Anderlecht nell’ultimo giorno di mercato della sessione invernale appena terminata. Il belga è stato acquistato anche per la sua duttilità e lo ha dimostrato in occasione di Milan-Verona, dove ha giocato da terzino destro. Il giocatore, esterno alto di professione, ha agito bene nella posizione ricoperta fino a pochi minuti prima da Davide Calabria. Ecco il post di Saelemaekers, intervenuto su Twitter pochi minuti fa:

“Felice per il mio debutto con questo bellissimo club. Triste per non aver ottenuto il risultato che volevamo, ma i nostri tifosi sono stati fantastici. Grazie per il vostro sostegno! Forza Milan!”.

Un esordio abbastanza positivo per il belga che fa ben sperare, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android