Milan-Verona, Leao in gol tre volte consecutive: la prima volta in Serie A

Il Diavolo, dopo due partite senza vincere, torna ad ottenere i tre punti. Non una partita incredibile, ma è bastato una scatto di Rafael Leao per risolvere la gara. Un gol che vale oro in questo momento. Come riporta il profilo X di Opta, con il gol odierno in Milan-Verona, il portoghese ha segnato 3 gol in tre partite consecutive in Serie A. Ecco il post.