Milan-Verona, esordio per Daniel Maldini: la sua reazione su Instagram

ULTIME NEWS MILAN – Grazie all’esordio di Daniel in Milan-Verona, continua la dinastia Maldini con la maglia rossonera. Il figlio di Paolo è stato inserito in campo da Stefano Pioli a pochi minuti dal fischio finale. Una data che il classe 2001 di certo non dimenticherà facilmente. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, il trequartista rossonero non ha scritto nessuna frase ad effetto, ma ha voluto semplicemente scolpire quel ’02-02-2020′ che ha segnato l’inizio della sua carriera nel calcio dei grandi. Ecco il post.