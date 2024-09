Milan-Venezia, Leao torna al sorriso e abbraccia Fonseca (VIDEO)

Il Milan dopo una partenza da dimenticare è finalmente tornato a vincere. Paulo Fonseca , già sull'orlo del baratro, è riuscito a risollevare l'ambiente Milan con una prestazione degna di nota. Uno su tutti è Rafael Leao , il portoghese è stato duramente criticato per la sua brutta attitudine nei confronti del gruppo squadra. Durante Lazio-Milan , lui e Theo Hernandez non hanno preso parte al cooling break, scatenando le critiche da parte di tutti. La risposta migliore serviva sul campo e così è stato. DAZN ha pubblicato un video dello stretto rapporto di Fonseca e Leao.

Come si vede dal video, Leao e Fonseca sono spesso a colloquio. Il tecnico lo sprona, lo guida e gli sta dietro. Leao alla fine esce arrabbiato, non è riuscito a segnare nonostante i tentativi... ciò che però più conta in questi casi è quello che succede fuori dal campo. Rafa esce e abbraccia Fonseca, prima si sfoga con Jovic per i gol sbagliati e poi torna finalmente a sorridere. Il Milan è nel clou di una settimana molto complicata e serve tutto il talento del suo '10' per fare le imprese contro Liverpool e Inter.