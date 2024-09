Milan, Gabbia mette nel mirino il Liverpool: “Testa a martedì”

Attraverso i propri canali social, Matteo Gabbia ha condiviso la gioia per la vittoria del Milan e messo nel mirino il match di Champions

Il Milan vince contro il Venezia e ottiene il primo successo stagionale. I rossoneri asfaltano la squadra di Di Francesco con il risultato di 4-0 e, seppur per poco, sul tabellino dei marcatori ci era finito anche Matteo Gabbia .

Attraverso i propri canali social, il difensore del Milan ha condiviso la sua gioia per i primi tre punti. Alcune foto della partita e una descrizione che si riferisce al prossimo impegno della squadra di Fonseca, ovvero contro il Liverpool in Champions League. Ecco, di seguito, quanto scritto da Gabbia: "Buona Vittoria. Testa a martedì !!! Forza Milan!".