Milan, vacanze di Natale: Castillejo è già atterrato a Malaga

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’esterno del Milan Samu Castillejo è già rientrato in patria, a Malaga, dove resterà qualche giorno per passare il Natale col resto della famiglia. Il biondo rossonero è uscito anzitempo ieri sera per via di un indurimento muscolare, che non dovrebbe essere nulla di grave. La ripresa degli allenamenti a Milanello è fissata per il 29 dicembre. Sulle Instagram Stories dello spagnolo è possibile “spiare” il ritorno a casa dell’ex Villarreal.

MILAN-SIMAKAN SEMPRE PIU’ VICINI: ECCO COSA MANCA>>>