Calciomercato Milan – Accordo con Simakan: ecco cosa manca | News

Calciomercato Milan – Accordo con Simakan: ecco cosa manca

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – I rossoneri hanno individuato in Mohamed Simakan il rinforzo per la difesa. Intesa col giocatore raggiunta sulla base di contratto di 5 anni per poco meno di 2 milioni a stagione, perfettamente in linea con le linee societarie. Manca, tuttavia, ancora l’accordo con il club del calciatore, lo Strasburgo. Al momento la differenza tra domanda e offerta, scrive il Corriere dello Sport, è di circa 3-4 milioni. Dunque, non una cifra insormontabile. Simakan è il nome più caldo in questo momento, mentre quello di Ozan Kabak rimane l’alternativa o comunque leggermente più dietro del francese classe 2000. Per il turco, lo Schalke 04 chiede la bellezza di 25 milioni.

