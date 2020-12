Milan-Lazio, Theo Hernandez abbraccia Maldini: “Idolo” | News

MILAN LAZIO ULTIME NEWS – Il terzino rossonero Theo Hernandez ha pubblicato su Instagram una foto con Paolo Maldini e la didascalia “Idolo”. Bellissima immagine per tutti i tifosi rossoneri che da una parte possono ammirare una leggenda che ha vinto tutto con la maglia del Milan e dall’altra un astro nascente del calcio. Con la rete segnata ieri sera, Theo Hernandez è già arrivato a quota 6 in campionato e non sembra abbia intenzione di fermarsi.