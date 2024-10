Tutta la gioia di Pulisic dopo Milan-Udinese: “E’ stato speciale”

Il Milan ha vinto per 1-0 contro l’Udinese a San Siro e, Christian Pulisic si è rivelato uno dei migliori in campo: ecco tutta la sua gioia

Il Milan ha ottenuto una preziosa vittoria per 1-0 contro l’Udinese a San Siro, e ancora una volta, Christian Pulisic si è rivelato uno dei migliori in campo. L'esterno americano ha fornito l'assist per il gol decisivo di Chukwueze, dimostrando il suo valore e la sua capacità di influenzare le partite.