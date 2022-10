Milan, la tripletta di Chaka non passa inosservata a Leao: ecco il suo post (getty images)

Pomeriggio speciale per il giovane Chaka Traore, il quale è stato protagonista del match del campionato primavera tra Udinese e Milan. L'ex Parma, infatti, è stato autore di una tripletta che ha consentito ai rossoneri di conquistare i tre punti in extremis. Una grande prestazione del classe 2004 che non è passata inosservata agli occhi di Rafael Leao.