Milan, il Tour de France rossonero lo vince…Giroud: Maignan non ci sta

Anche il Milan ha disputato il suo personalissimo Tour de France: a vincere è stato Olivier Giroud, ma Mike Maignan non ci sta. Il divertente siparietto in un video postato dal club rossonero sui social. Giroud, dopo il successo, ha festeggiato inneggiando alla Grand Boucle, terminata ieri con la vittoria di Jonas Vingegaard. Maignan, però, dall'alto della sua "maglia gialla" (simbolo del Tour de France) ha rivendicato la vittoria. Il "lo sai già" del portiere francese è virale. In basso il video.