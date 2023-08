Milan-Torino, Musah al debutto: “Bellissimo esordire a San Siro” | (Foto)

Prima gara a San Siro per i rossoneri che non sbagliano l'appuntamento e battono i granata per 4-1, con una grande prestazione di squadra. Yunus Musah ha esordito ufficialmente in maglia Milan contro il Torino . Sui social, il centrocampista rossonero ha celebrato la vittoria. Ecco il suo post su Twitter.

"È stato bellissimo esordire a San Siro e prendere i 3 punti. Grazie per l’appoggio". Per il giocatore statunitense delle buone prime impressione. Il giovane, proveniente dal Valencia, potrebbe essere un'alternativa a centrocampo fondamentale per Stefano Pioli, per far rifiatare le due mezzali titolari. Musah contro il Torino è entrato al minuto 66' e ha avuto tempo di ambientarsi col Milan e con San Siro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Taremi vuole i rossoneri. Il Porto…