Milan-Torino, la soddisfazione di Rebic sui social: “+3”

NEWS MILAN – E’ un momento d’oro per Ante Rebic. L’attaccante, autore del gol vittoria contro il Torino di Moreno Longo, nel 2020 ha realizzato il cinquanta per cento delle reti del Milan in campionato, cinque su dieci, più una in Coppa Italia.

A tal proposito, Rebic, attraverso il proprio account ufficiale Instagram, ha pubblicato un post con sotto scritto +3 in cui ha inserito le foto del match di ieri. Evidente la soddisfazione dell’attaccante croato, che ormai sembra essersi guadagnato il posto da titolare dopo tanta panchina.