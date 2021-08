Milan, Tomori esulta sui social per il gol di Chalobah del Chelsea

Il Chelsea ha battuto nettamente il Crystal Palace. In gol, nel 3-0, anche Trevoh Chalobah. Fikayo Tomori ha esultato sui social

Il Chelsea ha battuto nettamente il Crystal Palace : in gol, nel 3-0 , anche Trevoh Chalobah . Fikayo Tomori, difensore del Milan ed ex Blues, ha esultato sui social. L'inglese è rimasto molto legato alla squadra londinese. Ed il suo tweet lo dimostra.

Per la cronaca, le altre reti sono state messe a segno da Marcos Alonso (su calcio di punizione) e da Pulisic. Sconfitta, all'esordio sulla panchina del Crystal Palace, per Patrick Vieira.