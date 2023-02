Milan, Thiaw dispiaciuto dopo il derby: la reazione social

Il difensore del Milan Malick Thiaw ha manifestato attraverso i social il proprio dispiacere per la sconfitta nel derby

Il derby contro l'Inter giocatosi domenica 5 febbraio e perso a causa della rete di Lautaro Martinez è stato solamente l'ultimo capitolo di una lunga serie negativa che ormai si protrae da inizio gennaio. Anche coloro che scendono in campo, come ovvio che sia, non sono certo contenti del momento che il Diavolo sta vivendo.