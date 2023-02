Milan, che sorpresa Thiaw! I numeri contro il Tottenham

La partita vinta ieri sera dal Milan contro il Tottenham ha dato un paio di indicazioni molto positive. A sorprendere è stato Malick Thiaw , difensore tedesco, arrivato in rossonero in estate. Il giovane rossonero ha disputato una gara da veterano nonostante la sua giovane età e l'importanza della partita. Il calciatore è stato davvero fondamentale per la difesa. Andiamo a vedere i suoi numeri.

"Malick Thiaw in Milan-Tottenham. Contrasti: 7. Palloni intercettati: 3. Contrasti vinti: 3. Duelli vinti: 9". Una prestazione davvero notevole per il giovsne difensore del Milan. I rossoneri potrebbero aver trovato un altro pilastro per la difesa del presente e del futuro con Kalulu e Tomori. Mercato Milan, ecco il primo colpo per l'estate >>>