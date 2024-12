Milan, Thiago Silva fa visita alla squadra: e Ibrahimovic reagisce così

Nella giornata odierna Thiago Silva , ex difensore rossonero, ha fatto visita al suo amico Zlatan Ibrahimovic e alla squadra alla vigilia di Milan - Stella Rossa , match della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025 . Il brasiliano, tra l'altro, sarà presente anche domani, mercoledì 11 dicembre, alle ore 21:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro per assistere all'incontro della massima competizione europea.

Non solo, perché a 'Milan TV', ha parlato proprio del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic: "Abbiamo giocato insieme a Parigi, qui al Milan. C’è grande amicizia, voglio tanto bene a lui e alla sua famiglia. Sono molto contento di tornare qua dopo 12 anni e di ritrovare amici che mi porterò per la vita. Non mi sono mai dimenticato di questo club, tutto quello che hanno fatto per me i tifosi… Domani alla partita sarà un ambiente diverso per me".