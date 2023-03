Milan, Theo Hernandez pronto per affrontare la Salernitana: il post social

Il terzino del Milan Theo Hernandez ha dimostrato attraverso i propri social la carica in vista del match contro la Salernitana

Nella serata di lunedì 13 marzo, alle ore 20:45, andrà in scena il posticipo della 26ª giornata del campionato di Serie A. Ad affrontarsi nella cornice dello stadio San Siro saranno il Milan di Stefano Pioli e la Salernitana di Paulo Sousa, molto lontane in classifica, ma accomunate dalla necessità di conquistare l'intera posta in palio.