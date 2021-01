Milan, Theo Hernandez prende in giro Brahim Diaz: “Nano” (Foto)

Milan, Theo Hernandez prende in giro Brahim Diaz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Simpatico siparietto social tra Theo Hernandez e Brahim Diaz. Il terzino sinistro del Milan, attraverso i propri profili social, ha pubblicato una foto insieme allo spagnolo dopo la vittoria contro il Torino in Coppa Italia. Fin qui tutto regolare se non fosse per lo spiccato umorismo di Theo nei confronti del compagno di squadra. La differenza d’altezza tra i due è difficile da nascondere, per questo motivo il numero 19 ha inserito la didascalia ‘Nano’, che non lascia spazio ad interpretazioni. Ecco il post.

