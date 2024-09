Milan, Theo Hernandez prende in giro Morata per il nuovo look (FOTO)

Nella foto postata da Theo si vede il modo sarcastico con il quale prende in giro il proprio compagno. I due giocatori sembrano aver legato molto, già dai primi giorni hanno postato diverse foto insieme. Qualcuno a vedere il nuovo look ha pensato a una delle classiche scommesse "se vinciamo il derby...", altri invece hanno ripensato a Morata ai tempi del Real Madrid. Nei primi tempi con i 'Blancos', Morata si tagliò i capelli a zero e come per magia, fece grandi prestazioni, condite da gol e vittorie importanti. Inoltre, secondo alcuni gossip di aprile 2023, quando Morata si tagliò i capelli a zero, questa volta con l'Atletico Madrid, litigò pesantemente con la ex moglie Alice Campello. Ai tempi, l'attaccante dichiarò di non aver avvisato e che volesse cambiare look, Alice non la prese benissimo. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni, Milan-Lecce: Fonseca cerca la continuità