Milan, è di Theo Hernandez il gol più bello della stagione

(fonte:acmilan.com) - La Finale ha emesso il proprio verdetto: è di Theo Hernández il gol più bello della stagione 2022/23 rossonera! I voti espressi dai tifosi - sui nostri canali social ufficiali - hanno trascinato la prodezza del terzino francese sul gradino più alto del podio, preferita all'acrobazia del connazionale Olivier Giroud. Un coast-to-coast indimenticabile, determinante per fissare il punteggio sul 2-0 ai danni della Lazio nella 34ª giornata di San Siro. Ricevuta palla direttamente da Mike Maignan, il 19 rossonero si è involato con il solito impeto e la costante facilità di corsa verso l'area avversaria, scaricando in porta un sinistro imparabile dal limite e facendo esplodere di gioia tutto lo stadio. La cavalcata incontenibile contro i biancocelesti ha permesso al laterale francese di ripetere l'exploit dell'anno scorso, e di aggiudicarsi così per la seconda annata consecutiva il primato nella categoria. Complimenti Theo!