Francia, Theo Hernandez fiducioso sui social: “Torneremo più forti”

Nella finale dei Mondiali di Qatar 2022 che si è tenuta tra Francia e Argentina il terzino del Milan Theo Hernandez non ha particolarmente brillato . Gran parte del merito se Les Bleus sono arrivati a giocarsi l'ultimo atto va dato però al rossonero, che ha segnato ad esempio il gol vittoria contro il Marocco .

La delusione è inevitabilmente tanta, anche per le modalità con cui è arrivata la sconfitta. Ma Theo Hernandez, come tanti altri giocatori della Francia, è giovane e davanti a sé ha tante altre opportunità per rifarsi, tanto con il Milan quanto con la sua nazionale.