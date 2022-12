Calciomercato Milan – Cercasi sostituto di Bennacer: piace Naby Keita

Una delle questioni riguardanti il mercato in uscita del Milan che risultano più spinose è quella riguardante la possibilità che Ismael Bennacer non rinnovi. Sulle sue tracce sembrerebbero essersi già messi diversi club, tra cui spicca certamente l'Arsenal, che avrebbero già fatto diversi passi verso l'algerino. Ancora nulla è certo e chiaramente si attendono novità a riguardo. Il fatto che ancora non sia arrivata alcuna firma sul rinnovo di contratto è però motivo di preoccupazione tanto per i tifosi del Milan quanto per la dirigenza rossonera.