Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, c’è una novità: le ultime news

Una delle situazioni di calciomercato più intricate in casa Milan riguarda la trattativa per il rinnovo di Ismaël Bennacer , il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno 2024 .

Appuntamento in agenda. I club di Premier League premono

Bennacer, come noto, è richiesto da molti top club in Premier League. Per il momento nessuna offerta concreta è pervenuta al Milan, ma l'interesse per l'ex Empoli è vero e potrebbe concretizzarsi presto in una manovra di qualcuna di queste squadre. Il rinnovo del contratto spazzerebbe via, però, qualsiasi dubbio sulla permanenza di Bennacer a Milano. Mercato Milan, che duello per il gioiello dei Mondiali! Le ultime news >>>