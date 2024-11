Theo Hernandez, calciatore del Milan, molto spesso ha fatto parlare di sé per il suo look. Da quando è arrivato in rossonero, infatti, l'ex Real Madrid ha spesso sfoggiato pettinature bizzarre, dai capelli rosa a quelli biondo platino. Non solo, perché in determinate occasioni è stato anche il vestiario oggetto di scelte strane. D'altronde si è visto come negli ultimi anni ci sia stato un aumento della cura del proprio look da parte dei giocatori. Sono tanti gli esempi di calciatori che ormai sono appassionati di moda e tengono molto a questo aspetto.