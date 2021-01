Milan, Theo Hernandez difende Ibrahimovic: “Dio appoggiato dai suoi soldati”

Milan, Theo Hernandez sta con ‘Dio’ Ibra

La lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku ha, inevitabilmente, lasciato strascichi importanti. I due, nel corso del derby Inter-Milan di Coppa Italia, hanno acceso uno scontro verbale che ha rischiato di diventare pericolosamente fisico. Lo svedese, probabilmente innervosito dall’accaduto, ha lasciato i suoi in dieci uomini, condannando la squadra alla sconfitta. Nonostante ciò, Theo Hernandez non ha di certo intenzione di abbandonare il suo condottiero. Il francese, sui suoi profili social, ha postato una foto in cui difende, insieme ai suoi compagni, ‘Dio’ Ibra dalla furia di Lukaku. Ecco il post.