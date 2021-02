Milan, testa al derby: le immagini dell’allenamento odierno (FOTO)

Milan, le foto dell’allenamento odierno

Un pareggio beffardo contro la Stella Rossa che non ci voleva in vista del derby più importante degli ultimi dieci anni. Ma il Milan ha l’obbligo di guardare avanti con convinzione e rituffarsi in campionato con la determinazione di sempre. Dopo il ritorno da Belgrado, la squadra si è ritrovata a Milanello per preparare il match contro l’Inter, in programma domenica pomeriggio alle ore 15. Ecco le immagini pubblicate dai profili social del Diavolo.

Balotelli si è sbilanciato: ecco per chi tiferà nel derby >>>