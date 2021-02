Derby, Balotelli: “Vi spiego perchè tifo Milan. Su Ibrahimovic e Lukaku…”

Derby, le parole di Balotelli

Mario Balotelli, centravanti del Monza, ha parlato del derby tra Milan e Inter. L’ex giocatore delle due squadre, in diretta Instagram con il fratello Enock, ha parlato così della stracittadina.

"Sarei felice chiunque lo vinca, ma se dovessi scegliere forse direi il Milan per Zlatan Ibrahimovic. Però se lo vincesse l'Inter sarei comunque contento. Ibra-Lukaku? Sono cose che possono succedere, capita che si arrivi allo scontro fisico dopo quello verbale, ma non so i motivi per cui sia successo in Coppa Italia. In campo non puoi nemmeno fare più di tanto, se dovessero decidere di fare un incontro di kick-boxing sarebbe un'altra storia. È stata una brutta scena tra campioni, chi ha ragione conta poco".