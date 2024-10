Milan, bordata di Terry ad Ibrahimovic: fatali quelle parole sul Chelsea …

Nelle ultime ore è arrivata una stoccata via social da parte di John Terry, ex difensore del Chelsea, nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan. Qualche tempo fa, infatti, lo svedese aveva rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibilità di trasferirsi ai Blues in passato. Spiegando come questo non è stato possibile e facendolo con il solito tono ironico: "Il Chelsea non è riuscito a ingaggiarmi. Ho più trofei del Chelsea. Avrebbero dovuto essere loro a ingaggiarmi".