Milan, terapie per Calabria a Milanello: prosegue il suo recupero (FOTO)

Davide Calabria, terzino del Milan, prosegue le terapie per ritornare al più presto in campo. Ecco la sua foto da Milanello

Nel corso del match d'andata contro il Manchester United, Davide Calabria ha subito un duro colpo che ha causato una lesione al menisco. Un'infortunio che ha costretto il terzino del Milan ad un intervento chirurgico per risolvere al meglio il problema. Per rispettare la tabella di marcia dei 30 giorni di recupero, il classe 1996 si sta sottoponendo alla terapie del caso. Nella giornata di oggi, attraverso il proprio profilo Instagram, ha condiviso una breve story in cui si trova a Milanello. Ecco la foto. Intanto Maldini punta l'esterno del Real Madrid: tre squadre inglesi su di lui