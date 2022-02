Milan sui social – Ultimi biglietti disponibili per domenica

Si avvicina la partita di campionato e il Milan, sul proprio profilo Twitter, ha avvisato i tifosi che i posti sono ormai pochissimi.

Dopo la vittoria di sabato scorso e quella di ieri in coppa, il Milan vuole provare a sfruttare l'onda lunga dell'entusiasmo. I rossoneri domenica giocheranno ancora una volta a San Siro e i biglietti sono ancora in vendita. L'entusiasmo però non coinvolge solo la squadra, ma ovviamente anche i tifosi, che stanno correndo ad acquistarli. Si va addirittura verso il tutto esaurito per il match della venticinquesima giornata, che si giocherà domenica alle 12:30. L'avviso degli ultimi posti disponibili è arrivato direttamente dal Milan, tramite il proprio profilo Twitter, ecco il messaggio: "Ultimi biglietti disponibili per la gara di domenica con la Samp: comprali ora". Leggi le notizie più importanti di oggi a tema rossonero >>>