MERCATO MILAN E TOP NEWS – Casa Milan infuocata, Botman e Theo protagonisti

Giornata caldissima per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Come noto, gli agenti di Sven Botman erano presenti ieri a San Siro per assistere alla partita di Coppa Italia contro la Lazio. Quest'oggi, invece, si sono presentati a Casa Milan per parlare con la dirigenza rossonera per quanto riguarda un possibile approdo del difensore in estate. Ma non è finita qui: dalle parti di via Aldo Rossi è stato avvistato anche Manuel García Quilón, agente di Theo Hernandez, arrivato per sistemare gli ultimi dettagli di un rinnovo ormai fatto e che tra poco diventerà ufficiale. Questo e molto altro nelle Top News di oggi nelle prossime schede!