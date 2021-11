Milan sui social – Tonali è già carico per la prossima partita

Tonali, centrocampista del Milan, ha pubblicato su Instagram una foto della partita dell'altro ieri... Con un martello. Eccola.

Non c'è tempo per fermarsi e Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Milan, dopo la vittoria di domenica sera si è già proiettato sul prossimo impegno, che sarà quello europeo di domani. Tonali ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una semplicissima foto che lo ritrae durante la partita di domenica sera. Il tutto, però, accompagnato da un emoji di un martello, proprio a voler dire di dover martellare e da un hashtag decisamente esplicativo: "#tobecontinued". Non bisogna fermarsi. Il Milan è ancora affamato e i prossimi impegni sono molto importanti. Tonali non vuole fermarsi ed è già decisamente carico. Ecco il post.