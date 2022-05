Milan sui social – Tonali: “Buon compleanno a me”

Tonali, centrocampista del Milan che compiva gli anni ieri e autore di una doppietta, ha pubblicato su Instagram delle foto per festeggiare.

Una giornata che non dimenticherà mai, Sandro Tonali, quella di ieri, così come non la dimenticheranno tutti i tifosi del Milan probabilmente. Il centrocampista classe 2000 ieri compiva gli anni e si è regalato e ha regalato a tutti i milanisti due gol e una vittoria fondamentale per la corsa al titolo. Due gol pesanti, che hanno dato il via alla rimonta rossonera e hanno consentito di restare primi in classifica. Dopo il fischio finale, Tonali ha pubblicato su Instagram delle foto delle esultanze di ieri. Un modo per festeggiare la vittoria e il compleanno. Infatti la didascalia è stata: "Buon compleanno a me".