Milan sui social – Tomori dopo il Parma: “Vittoria importante”

Altra grande prestazione per Tomori in Parma-Milan, praticamente impeccabile. Ecco il suo post su Instagram dopo il successo.

Ormai non stupisce più Fikayo Tomori che è stato autore di un'altra grande partita in Parma-Milan. Il difensore centrale inglese, classe 1997, è praticamente perfetto. Non sbaglia praticamente nulla, i suoi interventi sono sempre puliti e precisi. Aggredisce gli avversari, li prende alti e ieri ha messo in mostra anche una sgroppata niente male da una parte all'altra del campo. Doti che stanno spingendo il Milan a riscattarlo dal Chelsea per 28 milioni. C'è anche la sua firma nel successo di ieri per 1-3 al Tardini. Dopo il match ha esultato sul proprio profilo Instagram così: "Vittoria importante". Il tutto ovviamente accompagnato da una sua foto. Isco il sostituto di Brahim Diaz per il Milan? Lo scenario