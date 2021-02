Milan sui social – Tomori contento per la vittoria: “4-0 e +3”

Il post di Tomori dopo Milan-Crotone

Era solo alla seconda presenza da titolare in stagione, eppure Fikayo Tomori è sembrato essere già prontissimo. Un’altra grande prova del difensore inglese classe 1997, che dà quasi la sensazione di essere in rossonero da tantissimo tempo. Milan-Crotone è finita 4-0 anche per merito suo.